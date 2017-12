Serviços da Anhanguera são alvos de reclamação de aluno em São Paulo

Reclamação do leitor: Ingressei na Anhanguera em abril de 2011 para cursar o bacharelado de Ciências Contábeis na modalidade à distância na unidade de Valinhos, São Paulo. Tendo em vista que prestei o vestibular em abril de 2011, eu não pude cursar as duas primeiras disciplinas do 1º semestre, as quais deveriam ser cursadas após o final do curso, no 1º semestre de 2015. Pois bem, já em 2015, após fazer as provas das duas disciplinas que faltam para eu concluir o meu curso em 11 de abril de 2015, além de não passarem nenhum tipo de informação sobre o gabarito das provas ou sobre a correção, o sistema da Anhanguera afirma que com relação à prova minha condição é “Ausente”. Já me utilizei de todos os canais de comunicação fornecidos pela Anhanguera e o problema persiste. O atendimento é péssimo e os funcionários despreparados. Falar por telefone é impossível. Por e-mail, a coordenadora do curso responde que vai resolver mas o problema persiste.

Além disso, em razão de ter cursado os quatro anos de curso com colegas que se formariam em dezembro de 2014, pude acompanhar de perto a expectativa de todos pela colação de grau e pela emissão do diploma. Porém, a colação de grau ocorrida em abril de 2015 foi frustrante. A Anhanguera não forneceu nenhum documento que ateste a conclusão do curso e todos os meus colegas que passaram na prova do CRC – obrigatória para o exercício da profissão de contador – estão impedidos de obter o documento de contador, uma vez que a Anhanguera ainda não emitiu o Certificado de Conclusão de Curso. /Paulo Henrique Dias Idino – Valinhos/SP

Resposta da Anhanguera: Com relação à solicitação do aluno Paulo Henrique Dias Idino, a Faculdade Anhanguera de Valinhos informa que já acionou o setor responsável pelo lançamento das notas no sistema dos alunos da modalidade EaD para que analisem o caso com urgência. Quanto à documentação de Colação de Grau, de acordo com as normas da Instituição, no dia da colação oficial os alunos assinam somente uma ata de colação e, após o envio da mesma para a Mantenedora, são confeccionados e enviados os Certificados de Conclusão de Curso e o Histórico escolar para as unidades. Para os alunos que necessitam da antecipação da entrega ou de algum documento comprobatório, a Instituição orienta que seja solicitado, via Portal do Aluno, a Certidão de Conclusão de Curso, a qual atesta a conclusão do curso com a data da colação de grau.

Comentário do leitor: Infelizmente, esta é a resposta padrão da Anhanguera: “o caso será analisado com urgência pelo setor responsável”. Eu já abri dois chamados no sistema de atendimento on-line da Anhanguera para resolver este problema – para cada chamado passa-se um prazo de cinco dias úteis – e o problema não é resolvido. Pelo site Reclame Aqui o posicionamento é o mesmo. Hoje mesmo, 12 de maio, encaminharam a mim uma resposta via Reclame Aqui prometendo lançar as notas em breve! Um absurdo! Logo, este tipo de retorno que deram ao Estadão não contém nada de concreto, nenhum vislumbre de que o problema será solucionado!

Enfim, o problema persiste e as respostas da Anhanguera são sempre as mesmas, mas, resolver o problema que é bom, nada! Estou bastante desapontado com o atendimento desta faculdade e acho que a imprensa poderia alertar outras pessoas a evitarem estudar nesta Instituição!