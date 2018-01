Serviço dos Correios é alvo de críticas de consumidor

Leitor enviou carta dos Estados Unidos para São Paulo, que levou 30 dias para ser entregue; Correios disseram que prazo foi cumprido

Reclamação do leitor: Estou exercendo atividades de pesquisa de curta duração na Universidade da California em Santa Barbara (UCSB) e no dia 20 de Fevereiro postei uma carta registrada à empresa MSC Brasil Software sito à Rua Augusta em São Paulo. A carta registrada continha um contrato (assinado por mim) referente ao termo de cessão e uso de licença de programa computacional, necessário às minhas atividades na EPUSP.

A carta foi postada em 20 de Fevereiro, passou por Los Angeles em 21 de Fevereiro e foi entregue em Guarulhos (SP) no dia 22 de Fevereiro. Ou seja, praticamente 48 horas após sua postagem aqui nos Estados Unidos. Entretanto, como poderão ver no “tracking” da carta fornecido pelo correio americano, a carta está em “trânsito” desde o dia 22 de Fevereiro. Ou seja, já se passaram quase 30 dias e uma simples carta registrada não é entregue ao seu destinatário final que está localizado a menos de 50 km de Guarulhos! /Claudio Ruggieri – Santa Barbara, California, Estados Unidos

Resposta dos Correios: A carta foi entregue ao destinatário no dia 20/3, dentro do prazo contratado junto ao operador postal de origem. Esclarecemos que o prazo de entrega de correspondências contendo documentos não tributáveis, com código iniciado pela letra R, pode variar de 15 a 30 dias úteis. Existem outras modalidades disponíveis, com origem nos EUA e com prazo de entrega no Brasil de até sete dias úteis. Todos os operadores postais oferecem diversas modalidades de envio, sendo que os fretes mais econômicos possuem prazo mais dilatado. Os Correios continuam à disposição por meio da Central de Atendimento: 0800 725 100 (sugestões, elogios e reclamações de todas as cidades) ou pelo site www.correios.com.br.

Comentário do leitor: Apesar da carta ter sido (felizmente!) entregue após somente 30 dias, isto não altera a minha percepção sobre a qualidade do serviço prestado pelos Correios do Brasil. Quando postei a carta registrada aqui nos Estados Unidos (cidade de Santa Barbara na California) e, uma vez que o seu conteúdo não era “extremamente urgente” nem valioso (somente um contrato de cessão de software), o próprio serviço postal americano sugeriu uma carta registrada cujo valor é de quase 14 dólares americanos ou seja, cerca de 45 reais, o que não é um valor baixo! Entretanto, a informação que recebi é que a correspondência levaria cerca de 10 dias para chegar ao destinatário final, o que me pareceu razoável.

A questão é que o serviço postal americano cumpriu o que informou. Em 48 hs após a postagem, a carta já estava em Guarulhos, SP, conforme comprovado pelo rastreamento da carta. Aliás, o próprio serviço postal americano abriu um processo administrativo (o qual tenho cópia em meu poder) para verificar o ocorrido após eu ter registrado uma reclamação formal aqui também.

Não há portanto justificativas plausíveis e convincentes para uma carta levar quase 30 dias para ser entregue de Guarulhos à Rua Augusta em São Paulo. Seria até compreensível (mas não justificável) levar tanto tempo caso o destinatário final estivesse em uma área remota do interior do Estado. Entretanto, não estamos mais na década de 50 ou 60, quando a identificação e sorteamento de cartas era praticamente manual. Atualmente, a maioria dos processo de identificação e sorteamento é feita de forma automática, incluindo a leitura do código de barras referente ao número do registro e/ou rastreamento. A justificativa apresentada pelos Correios do Brasil parece subestimar a inteligência do usuário. Portanto, mantenho as críticas em relação à ineficiência e baixa qualidade dos serviços prestados pelos Correios do Brasil.