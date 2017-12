Semana da conciliação terá mais de 3 mil audiências em SP

Iniciativa visa diminuir estoque de processos na Justiça; casos de pensão alimentícia e guarda de filhos são maioria entre listados para tentativa de acordo

A Semana Nacional da Conciliação (Senacon), que começa nesta segunda-feira, 24, tem mais de 3 mil audiências agendadas na capital paulista. Na edição desse ano, a Justiça também atenderá casais interessados em regularizar união estável ou divórcio. Em 2013, a semana realizou mais de 17 mil audiências em todo o Estado e conseguiu firmar 7.782 acordos, que movimentaram R$ 30 milhões.

Uma tenda montada no Parque da Água Branca, na zona oeste da cidade, receberá as audiências até a próxima sexta-feira, 28. A estrutura conta com 32 salas terá o trabalho de 150 conciliadores. No total, estão agendadas 3.302 audiências, sendo 1.352 cíveis, em casos como dívidas com banco, planos de saúde, telefonia, e 1.950 de Família, com casos de pensão alimentícia e guarda de filhos.

Em nota, o Tribunal de Justiça paulista reforçou a importância da conciliação. “A conciliação é muito mais vantajosa que uma ação judicial: é de graça, não precisa de advogado, é rápida (muito mais que o andamento de um processo), não abre possibilidade de recurso e, como as partes encontram uma solução juntas, raramente o acordo é descumprido”, informou a Corte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além das audiências agendadas para capital, o Tribunal informou que haverá outras milhares de tentativas de conciliação em 117 Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs), nas varas cíveis, juizados especiais, varas de Família e no Cejusc 2º Grau, para recursos em andamento na segunda instância.

A Senacon faz parte da meta de reduzir o grande estoque de processos na Justiça brasileira, esclareceu o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que participa da iniciativa. Para a semana, os tribunais já haviam selecionado previamente os processos que têm possibilidade de acordo e houve intimação das partes envolvidas.

“Quando uma empresa ou órgão público está envolvido em muitos processos, normalmente, o tribunal faz uma audiência prévia pára sensibilizar a empresa/órgão a trazer ao mutirão boas propostas de acordo”, destacou o CNJ.