Semáforos quebrados ameaçam segurança de crianças

A leitora Simone Ferreira mora na zona leste de São Paulo e reclama que sempre que chove, os semáforos do cruzamento da Rua Cravari com a Avenida Deputado Dr José A. Pinotti, na zona leste de SP, ficam apagados. Ela se preocupa porque na região há muitas crianças e os motoristas são imprudentes e não se importam com os semáforos quebrados.

Reclamação de Simone Ferreira: Sempre que chove é verificado o mesmo problema nos semáforos da Rua Cravari com a Avenida Deputado Dr José A. Pinotti. Eles ficam apagados ou piscando. Em outras ocasiões já fui informada que alguns vândalos roubaram fios e por isso os equipamentos apresentaram defeito. É perigoso porque tem muitas crianças que moram na região e é difícil atravessar a avenida.

Resposta da CET: Em atenção ao pedido da leitora, a CET enviou uma equipe para verificar o funcionamento do semáforo da Rua Cravari com Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti. Neste momento, inclusive, o mesmo funciona normalmente.

