Semáforo na Radial Leste

“É muito pouco tempo para o pedestre atravessar”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro na Av. Alcantara Machado, Radial Leste, e em frente ao meu prédio há uma passagem de nível para pedestres. Observei que para a circulação de veículos são utilizados 5 minutos. Já para a travessia de pedestres são exatamente 30 segundos. Se o tempo é pouco para o pedestre atravessar , imagine no caso dos portadores de deficiência física, mulheres grávidas, etc? Aguardo uma posição. Agostinho Locci / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a travessia de pedestres da via, no cruzamento com à Rua João Tobias, foi estruturada para ser realizada em duas etapas, com espera na pista local do sentido Centro. Atualmente, o tempo de verde para o pedestre atravessar as duas pistas do sentido Bairro e a pista expressa do sentido Centro é de 35 segundos. 30 verde e mais 5 segundos de vermelho piscante. Na segunda etapa de travessia, na pista local no sentido do Centro, o pedestre dispõe de mais 13 segundos. São 8 segundos de verde e mais 5 de vermelho piscante. No total, a travessia do cruzamento em duas etapas são de 48 segundos de tempo semafórico. A CET ressalta que o tempo de verde disponível para a travessia em cada uma das pistas está adequado e de acordo com os padrões de segurança, não sendo necessário, por ora, ajustes na programação.

Réplica do leitor: Mentira, pois como cronometrei tudo o tempo é de 5 minutos para os carros e 30 segundos para os pedestres atravessarem quatro pistas.