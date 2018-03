Semáforo na Av. Angélica

“O tempo para o pedestre atravessar é muito pequeno”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Peço que a CET verifique 2 semáforos de pedestres da Av. Angélica com a R. Baronesa de Itu e com a Rua Dr Veiga Filho. Assim que o semáforo abre e o pedestre começa a atravessar, antes dele chegar no meio da rua o farol fecha. Fica aberto por exatos 2 segundos. Espero que não seja preciso perder uma vida para que algo seja feito. Eugênia Tonidandel / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que os semáforos da Av. Angélica tiveram seus tempos alterados como parte do Programa de Proteção ao Pedestre (PPP) da Prefeitura. Com a alteração o tempo de verde dura no mínimo 5 segundos. Ou seja, o tempo fornecido ao pedestre para travessia completa é o estágio de verde somado ao estágio de vermelho piscante. A CET informa ainda que os semáforos onde as alterações já foram implantadas receberam sinalização especial afixada logo abaixo do grupo focal de pedestres.

Réplica da leitora: O problema permanece, pois é só chegar até o meio da avenida que o semáforo já fecha. O tempo continua muito pequeno. Gostaria que alguém da CET tentasse atravessar a Av. Angélica próximo a r. Dr. Veiga Filho e olhasse como é a dinâmica de travessia.