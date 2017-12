Semáforo instalado há meses ainda está sem funcionar

O cruzamento da Avenida Luis Ignácio de Anhaia Mello com a Rua Virgílio, na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, passou por obras nos últimos meses para a instalação de um semáforo.

No entanto, o morador da região Nadin Antônio questiona a demora em inaugurar o dispositivo de trânsito após meses de sua conclusão. A CET explicou que o semáforo em questão depende das obras da linha prata do Monotrilho.

Reclamação do leitor: “Um semáforo foi instalado há meses nas proximidades da estação Vila Prudente do Metrô, mas ainda não começou a funcionar, deixando o trânsito prejudicado. Qual é a previsão para que ele seja inaugurado?”

Resposta da CET: “Informamos que a instalação do semáforo no cruzamento da Avenida Anhaia Mello X Rua Virgílio faz parte das intervenções por conta das obras do Monotrilho, sob responsabilidade do Metrô. Ressaltamos que assim que a instalação por conta do Metrô estiver finalizada, a CET fará a energização do equipamento.”

