Semáforo é solicitado para evitar acidentes em cruzamento

Leitora pede instalação de equipamento e alerta sobre situação de risco; CET reforçou sinalização, mas destacou que o local não possui os requisitos para que seja instalado um semáforo

Reclamação da leitora: Passo todos os dias pelo cruzamento das ruas da Gávea e Newton Braga, na Vila Maria Baixa, tendo grande dificuldade devido a carros e caminhões parados próximos ao cruzamento, o que vem provocando várias colisões e atropelamentos de pedestres por falta de visão dos motoristas. Solicito instalação com a máxima urgência de semáforo neste cruzamento a fim de evitar acidentes mais graves com vítimas fatais. Peço ainda sinalização proibindo estacionamento de veículos e caminhões nas imediações. /Mercedes Tiberio Caldeira – São Paulo/SP

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): Em atenção a solicitação da leitora Mercedes Tiberio Caldeira, a CET informa que após vistoria no local elaborou projeto de sinalização horizontal, com reforço da pintura “Pare”, bem como projeto de manutenção da sinalização vertical e recolocação da placa de regulamentação de proibição de estacionamento próximo ao cruzamento das ruas da Gávea e Newton Braga, o que favorecerá uma melhor visibilidade dos veículos. Essas medidas visam oferecer melhores condições de segurança tanto para pedestres como motoristas. Sobre a implantação de semáforo solicitada pela leitora, a vistoria concluiu que o cruzamento em questão não possui os requisitos mínimos que justifiquem a colocação de semáforo (atualmente há um semáforo de advertência). Sempre que necessário, a população pode solicitar fiscalização, serviços e manutenção à CET ligando gratuitamente para o telefone 1188, que atende 24 horas por dia, ou então enviar o pedido através do site www.cetsp.com.br escolhendo o canal Fale com a CET.

Comentário da leitora: Reitero minha solicitação inicial, no sentido de que seja instalado semáforo, no cruzamento da Rua da Gávea com Rua Newton Braga, Vila Maria, tendo em vista o fluxo de veículos, em especial, no horário do pico da tarde e a dificuldade de visibilidade para o cruzamento de veículos e travessia de pedestres devido ao estacionamento de veículos, inclusive caminhões de grande porte, nas proximidades, o que dificulta sobremaneira o transito no local, acarretando em colisões e atropelamentos. Solicito que a CET se digne reexaminar o assunto com a colocação de semáforo no referido cruzamento.