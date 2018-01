Semáforo de pedestres inoperante causa transtornos a moradores

Ernst Werner relatou que vem enfrentando problemas na região onde mora por conta de um semáforo de pedestres desativado. O cruzamento em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, tinha de ser perigosamente atravessado em meio aos carros, de acordo com ele.

Procurada pela reportagem do Estadão, a CET enviou uma equipe ao local e informou por meio de nota que o semáforo já estava funcionando e o transtorno havia sido solucionado.

Reclamação do leitor: “Moro numa travessa da Avenida Professor Vicente Rao. Há meses reclamo da falta de funcionamento do semáforo de pedestres no ponto de ônibus “Cordeiro”, situado em frente aos números 1.575 a 1.595 da referida avenida. Este ponto situa-se no canteiro central. Apertando-se o botão para interromper o fluxo intenso de automóveis, não funciona, e os pedestres são forçados a atravessar a avenida com o semáforo verde para os automóveis.”

Resposta da CET: “Em atenção ao pedido, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que foi feito vistoria no semáforo de pedestres localizado na Avenida Professor Vicente Rao, entre os numerais 1.575 e 1.595, onde contatamos que o equipamento não está com problemas e funciona normalmente. Ressaltamos que a população pode solicitar fiscalização, serviços e manutenção à CET ligando gratuitamente para o telefone 1188, que atende 24 horas por dia, ou então enviar o pedido pelo site www.cetsp.com.br, escolhendo o canal Fale com a CET.”

Comentário do leitor: “O semáforo foi reparado no mesmo dia. O descaso desta prefeitura com os pedestres é impressionante. Sem a ajuda do Estadão, continuaria quebrado.”

