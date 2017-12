Semáforos da zona oeste vivem quebrados

Há mais de 1 semana o trânsito está caótico, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Estou indignado com a inoperância da Prefeitura em arrumar 3 semáforos da Av. Paes de Barros. 2 semáforos ficam em cruzamentos e acessos importantes da região. O que está no cruzamento da Rua Isabel Dias com a Av. Paes de Barros quebrou há 1 semana e não foi reparado ainda. Enquanto isso, vários motoristas se arriscam. Outro, com o mesmo problema, está no acesso à Rua Tamarataca. Bruno Malteze Zuffo / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vistoriou os cruzamentos da Avenida Paes de Barros, realizando manutenção necessária nos semáforos, e que na presente data todos já se encontram funcionando normalmente. A CET informa ainda que, para garantir a segurança dos usuários e as condições de fluidez, agentes de trânsito são deslocados para os principais cruzamentos da cidade para operacionalizar o fluxo de veículos de forma manual.

Réplica do leitor: A manutenção nunca foi tão lenta como agora. Os semáforos localizados em cruzamento de carros foram consertados 2 dias após minha reclamação, mas ficaram cerca de 10 dias quebrados. O semáforo para travessia de pedestres continua quebrado, e esse semáforo fica ao lado de um ponto de ônibus. Um desrespeito ao pedestre e ao usuário do transporte público!