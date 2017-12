O sinal de internet está sempre fora do ar

Definitivamente a Telefônica/Vivo não respeita o cliente, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo da Telefônica/Vivo, pois frequentemente fico sem internet. O atendimento é péssimo, demorado e geralmente após responder um longo questionário informando seus dados, o atendente transfere a ligação. E quando enfim consigo falar com o atendente certo, ele solicita que eu faça um monte de testes no computador e na linha telefônica, para chegar a conclusão de que ele não pode ajudar em nada. Já solicitei várias visitas técnicas, mas ninguém apareceu. Sempre que ligo na Telefônica/Vivo reclamando, demoro horas para ser atendido ou a ligação cai. Até quando seremos desrespeitados como consumidores por essa empresa? Dependo de internet para trabalhar. Thomaz Cláudio Katz / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que a situação do sr. Thomaz Claudio Katz foi regularizada.

Réplica do leitor: Não só não foi regularizada como acabo de contratar o serviço de um concorrente. Estou me adaptando à internet dessa outra operadora, para cancelar em definitivo o Vivo Speedy.