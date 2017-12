Sem permissão, Claro faz portabilidade de linha da Tim de leitora

Juliana Batista nunca foi cliente da Claro, mas a empresa pediu portabilidade da linha de celular da Tim que a leitora possui. Juliana não consegue cancelar o processo nas lojas da Claro nem por telefone.

Em resposta, a Claro informa que entrou em contato com a leitora e esclareceu o caso.

Reclamação de Juliana Batista: “Estou tentando, em vão, cancelar uma portabilidade que nunca solicitei à Claro. Possuo uma linha móvel da Tim há muitos anos e a Claro (acredito que por conta do combo da NET que tenho em meu nome) simplesmente, sem a minha autorização e ciência, pediu à Tim a portabilidade. Acontece que não consigo de modo algum cancelar essa portabilidade. Já liguei na central da Claro, mas cada hora é uma desculpa. Primeiro me disseram que para cancelar eu tinha que ir até uma loja física. Até que fui numa loja do shopping e me disseram que era na central. Voltei a ligar e a última desculpa foi que o cancelamento deveria ser solicitado até dois dias após o pedido de portabilidade?! Ué, mas eu não pedi nada! Como iria cancelar em até dois dias? Não sei nem a data em que isso ocorreu. Por fim, recebi uma ligação da Tim informando que essa portabilidade começa a valer a partir de amanhã (24/1). Estou desesperada, completamente sem rumo, não sei mais a quem recorrer.”

Resposta da Claro: “A Claro contatou a Sra. Juliana Dos Santos Carvalho e, na ocasião, esclareceu as informações necessárias à cliente. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.