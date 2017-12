Sem iluminação pública há duas semanas, leitor cobra Eletropaulo por insegurança

O bairro City Boaçava, na zona oeste, se viu repentinamente sem iluminação pública em maio e o leitor Gilberto Romeiro entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para avisar sobre a situação e saber quando o problema seria resolvido.

Após ser orientado a telefonar para a companhia de energia, ele se viu em um “empurra-empurra”, como descreveu. “A Eletropaulo alega que a restauração dos postes deve ser feita pela Alumini e esta afirma que cabe à Eletropaulo, primeiramente, trocar os fusíveis”, reclamou.

A reportagem do Estadão procurou a empresa nessa terça-feira, 31, para cobrar uma previsão de resolução quanto à energia dos postes da região da Avenida Bagiru, ao passo que a Eletropaulo respondeu que realizou o reparo e restabeleceu a iluminação pública do bairro nessa quarta-feira, 1.

Reclamação do leitor: Moro em São Paulo, no bairro City Boaçava, na Av. Bagiru, onde há postes sem iluminação há mais de dez dias. Na Rua Bandin, há completa escuridão. Aí começa o jogo do empurra-empurra. A Eletropaulo alega que a restauração dos postes deve ser feita pela Alumini e esta afirma que cabe à Eletropaulo, primeiramente, trocar os fusíveis.

Enquanto isso o tempo passa, e a escuridão persiste, criando um clima de insegurança. A quem mais devo recorrer?

Resposta da Alumini: Os problemas relativos à falta de energia são de responsabilidade da Eletropaulo. Da parte do Consórcio SP Luz, responsável pela manutenção dos postes, não há nenhum reparo pendente da Avenida Bagiru.

Resposta da Eletropaulo: Em resposta ao Estadão, a AES Eletropaulo informa que recebeu a solicitação do Ilume e uma equipe da concessionária esteve no local em 27 de maio para realizar a inspeção. Hoje, foi feito o reparo em um equipamento da rede de distribuição e o abastecimento de energia foi normalizado.

Comentário do leitor: A situação que envolveu muitos dos moradores do bairro é inacreditável. Mais de 15 dias sem iluminação pública. O poder público e as concessionárias refletem o verdadeiro caos em que se encontra o nosso país: completa desordem e pouco caso com os problemas da população. Depois de muitos telefonemas e súplicas, nós moradores felizmente encontramos guarida no Estadão, senão com certeza estaríamos ainda na mais completa escuridão sofrendo a angústia da insegurança.

