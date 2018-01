Seguro não aceita pagar valor total de cirurgia

Regina Bradaschia teve de fazer uma cirurgia nas mamas há cinco anos. Recentemente, devido a complicações, ela precisou retirar as próteses que haviam sido colocadas. A operação custou R$ 20 mil, mas o seguro do Bradesco aceitou pagar apenas R$ 1,5 mil.

Procurada pelo SP Reclama, a empresa afirmou que não recebeu pedidos de reembolso da leitora em relação ao procedimento cirúrgico. A leitora não confirmou a informação da Bradesco Saúde.

Reclamação da leitora: “Passei há cinco anos por uma cirurgia de mamas para retirada de um nódulo maligno. Na época, a cirurgia foi feita com sucesso, o médico achou melhor tirar as glândulas mamárias e recebi próteses. Após cinco anos, tive problemas com a prótese, que precisou ser retirada. Por uma cirurgia de R$ 20.000,00 o seguro quer pagar R$ 1.500,00. Já tentei conversar com o Bradesco e eles dizem que fizeram uma reanálise e pelo contrato da segurada eles estão corretos e não devem pagar nada a mais do que isso.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “A Bradesco Saúde informa que até o presente momento não recebeu nenhum pedido de reembolso relativo ao procedimento médico informado pela segurada Regina Bradaschia. A Seguradora esclarece ainda que, alternativamente à rede referenciada, os segurados têm liberdade de escolha de médicos e estabelecimentos médico-hospitalar, sendo o reembolso dos eventos cobertos pelo seguro efetuado de acordo com os limites estabelecidos pela apólice contratada. A empresa entrou em contato com a segurada para os devidos esclarecimentos”.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.