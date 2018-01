Seguro de vida não é pago após documentação ser entregue

A mãe de Lissandra Sana morreu e a leitora iniciou o procedimento para resgatar os seguros que ela tinha em seu nome. Após dar todos os documentos necessários, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil não estava liberando os valores.

O Banco do Brasil, responsável pela seguradora, pagou a indenização do seguro após ser procurado pela reportagem do Estadão.

Reclamação da leitora: “Minha mãe faleceu por um AVC. Ela possuía três seguros com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, do Banco do Brasil. Iniciei o processo de sinistro de todas as apólices. Providenciada toda documentação, a mesma foi protocolada. Desde então, venho tentando obter uma resposta e dizem estar “em análise”. Já fiz duas reclamações no SAC, mas também não obtive sucesso.”

Resposta da empresa: “O BB Seguros informa que a indenização referente ao BB Seguro Vida Mulher mencionada pela leitora Lissandra Nunes Cestari Sana foi paga.”

