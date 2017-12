Seguradora monitora jovem na direção por desconto na apólice

Faixa etária alvo de maior valor de apólice de carro tem desconto com novas propostas

Seguradoras de veículos têm inovado nas estratégias para atrair jovens consumidores. Alvos das maiores cobranças médias por esse tipo de serviço, os jovens têm se deparado com novas propostas e passaram a conseguir descontos sobre o valor da apólice.

Cursos de direção, desconto em estacionamentos de shopping e até motorista particular à disposição são algumas das tentativas das seguradoras para satisfazer clientes de até 24 anos. Na estimativa das próprias empresas, os consumidores mais novos podem chegar a pagar até 100% a mais pelo mesmo seguro de uma pessoa mais velha. Mas a situação começou a mudar em 2014.

Uma das iniciativas é da seguradora Porto Seguro, que lançou um programa específico para esse público-alvo. A empresa oferece até 30% de desconto no preço da apólice para o jovem que se dispor a ter monitoramento de velocidade do seu veículo e de tempo rodado durante a madrugada, além de participar de cursos teóricos e práticos de direção.

A proposta leva os segurados ao autódromo de Interlagos, na zona sul, para aprender na prática a enfrentar situações de risco no trânsito e a escapar deles sem problemas. São ensinadas técnicas de frenagem e direção evasiva e o desempenho é avaliado por especialistas.

Proprietário do centro de pilotagem e ministrador do curso, Roberto Manzini defende a eficácia do treinamento. “O jovem pensa que é onipotente ao volante. Aqui, com a experiência na prática, ele vê que não é bem assim e conseguimos notar em pouco tempo uma diferença de comportamento.”

O militar Arthur Sinelli, de 19 anos, participou do curso e elogiou a iniciativa. “Foi bom para treinar a situação de perigo. Na vida real só temos uma chance. Teria feito o curso, mesmo se não oferecesse o desconto”, disse após a aula em Interlagos.

A análise do perfil do segurado e a cobrança de valores diferentes para cada faixa etária é prática aplicada pelas seguradoras brasileiras há pelo menos 20 anos. Isso é explicado pela incidência de sinistros nesses tipos de consumidores.

“O que muita gente não sabe é que o jovem não só bate mais, mas ele tem mais carro roubado, se envolve mais em acidente envolvendo terceiros. Não é porque o ladrão escolhe faixa etária para roubar um carro, mas é porque o jovem se expõe mais ao risco”, explicou o diretor de automóvel e massificados da seguradora Sulamérica, Eduardo Dal Ri.

Mudança na análise. A análise estatística por vezes é injusta com quem é bom motorista e tem pouca ou nenhuma incidência de sinistro. Foi pensando nisso que as seguradoras passaram a interpretar melhor o perfil do segurado.

“O que acontece de fato é que existem sim jovens bons, que dirigem cautelosamente. A simples observação das estatísticas causaria uma grande injustiça. É isso que está em transformação no mercado. Nós estamos coletando uma série de informações a respeito desses jovens”, disse o diretor de seguros de automóveis da HDI, Fábio Leme.

A partir da análise de cada caso, as seguradoras têm conseguido oferecer descontos e adequar os preços ao longo do tempo de contrato a jovens que pouco se envolvem em acidentes e se expõem menos a situações de risco de furto ou roubo.

“Isso funciona como fator educativo. Sendo bom motorista ao longo do tempo, na sua renovação ele vai tendo bonificações e descontos adicionais que o vão premiando por trazer menos sinistros para as seguradoras”, disse Fábio Leme.

De acordo com o diretor de Auto da Porto Seguro, Marcelo Sebastião, os primeiros resultados sobre as iniciativas com os jovens poderão ser mensurados ainda neste ano. Preliminarmente, Sebastião exaltou o interesse do público em participar do programa. “Os segurados aprovam o formato do produto, pois sabem que precisam conquistar os benefícios oferecidos, sobretudo, os descontos.”

Sebastião destacou também a expectativa de um trânsito mais seguro a partir de um melhor relacionamento com esse tipo de cliente. “A nossa principal expectativa é ver a evolução no comportamento dos jovens motoristas, para que priorizem sempre a segurança.”

Outros benefícios oferecidos pelas seguradoras, apesar de serem ofertados para todos os clientes, têm sido utilizado prioritariamente pelo público jovem. É o caso de descontos em estacionamento de redes de shopping e o serviço de motorista particular, chamado de “motorista amigo”, da seguradora Sulamérica.