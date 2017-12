Seguradora deixa usuário na estrada por mais de 2 horas

Guincho da Mapfre deu prazo de 1 hora e apareceu mais de 2 horas depois na Raposo Tavares

Reclamação da leitora: Os consumidores brasileiros estão perdidos nas mãos de empresas como a seguradora Mapfre, que só sabem cobrar preços exorbitantes e quando precisam delas, recebem um serviço péssimo. Meu marido e meu filho ficaram mais de duas horas no km 93 da Rodovia Raposo Tavares, no dia 25/11, esperando por um guincho da seguradora. O mais irritante é que a seguradora deu um prazo de 1 hora… Ele ligou depois de 1h30 e falaram que iria demorar mais 40 minutos. A desculpa de trânsito não é verdadeira, pois eles deixam a pessoa esperando e demoram para sair do local para ir ao encontro do usuário. E se acontecesse alguma coisa com o meu marido e meu filho no meio da estrada? Esse tempo não é razoável numa cidade como Sorocaba, que tem muitos prestadores de serviço. A Mapfre é uma péssima seguradora. Eu já fiquei mais de dois meses sem seguro por causa de um erro do vistoriador e a Mapfre não só não me avisou, como ainda, depois de detectar o erro, ainda demorou quase três dias para resolver. Mônica H. M. Garcia / Sorocaba

Resposta: A Mapfre Seguros esclarece que lamenta os fatos relatados pela leitora sra. Mônica Garcia e salienta que adotou providências para que eventos como este não voltem a ocorrer. A companhia reitera ainda o seu compromisso de excelência no atendimento aos seus clientes, razão pela qual o episódio será auditado pela sua área de Qualidade, visando a sanar as falhas apontadas. A seguradora permanece à disposição.

Réplica da leitora: O brasileiro não aguenta mais ser lesado de todas as formas. Essa empresa não é digna de confiança e o que ela responde não tem nenhum valor. Assim sendo, minha resposta é que ninguém da minha família e todos aqueles que eu puder alertar jamais farão contrato de seguro com a Mapfre.