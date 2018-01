Segundo ponto da SKY deixa de funcionar

Roberto Dala não estava conseguindo assistir à programação do segundo ponto de sua TV por assinatura da SKY. O aparelho informava a necessidade de uma visita técnica e então teve seu sinal cortado.

Em resposta, a empresa se desculpou pelo ocorrido, consertou o problema do consumidor e concedeu um crédito em sua fatura graças ao período em que o serviço ficou interrompido.

Reclamação do leitor: “Sou assinante da SKY há mais de 20 anos e agora que tive um problema não consigo solucioná-lo. Há mais de 30 dias que aparece no meu segundo ponto uma mensagem dizendo para entrar em contato com a assistência técnica para agendar uma visita. No último sábado, o sinal no segundo ponto foi cortado. Entrei em contato e os técnicos vieram e trocaram o sistema de antena. Só que o sinal não foi restabelecido. Pediram 72 horas e nada foi feito. Falei com a Sky por telefone duas vezes, por e-mail diversas vezes e por chat.”

Resposta da empresa: “A SKY informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A operadora pede desculpas pelo transtorno causado. Nossa equipe de atendimento entrou em contato com o consumidor, que confirmou a normalização das imagens. Pelo período que o cliente ficou aguardando a solução do problema, foi gerado um crédito de R$64,24.”

