Sedex demorado

“Não existe nenhum órgão que fiscalize o serviço dos Correios?”, questiona leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Onde posso reclamar sobre o péssimo serviço dos Correios? Esperava receber um produto enviado no dia 24/5 por Sedex, mas, ao ir à agência, a informação era de que não havia chegado. Até o dia 27/5, não sabiam o destino e, no dia 28/5, colocaram falsos dados no site de rastreamento. Reclamei na Ouvidoria e o atendente disse que esse setor não era o local certo para reclamar. Andréa Cristina dos Santos / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que a encomenda foi retirada na agência pela cliente no 31/5. Desde o dia 25/5 a ECT fez três tentativas de entrega a destinatária, mas não obteve êxito, pois não havia ninguém no endereço indicado.

Réplica da leitora: É mentira que fizeram três tentativas, pois tinha gente em casa. Não existe nenhum órgão que fiscalize o serviço? Há tempos que os Correios agem assim, eu reclamo, e ninguém faz nada!