Secretaria de Transportes corrige erro em multas que prejudicou condutor

O carro de Lucas Toledo foi autuado cinco vezes recentemente, mas em apenas uma ele estava dirigindo; portanto, enviou a indicação do condutor para não ter pontos em sua carteira de motorista indevidamente.

Apesar de ter informado no período estipulado, teve seu pedido indeferido por não cumprir o prazo, e perderia o direito de dirigir. Procurada pela reportagem do Estadão, a Secretaria Municipal de Transportes transferiu os pontos para o condutor indicado anteriormente.

Reclamação do leitor: “Todas as infrações cometidas com o meu carro foram autuadas pelo Município de São Paulo, ou por radares, ou por agentes de trânsito. Ocorre que as quatro multas não foram cometidas por mim, e que o real condutor foi devidamente indicado seguindo toda a burocracia; foram enviadas dentro do limite e tiveram a indicação indeferida por estar fora do prazo. Eu tenho todos os documentos necessários para comprovar que as indicações foram enviadas no prazo, mas não obtenho respostas de como proceder nesse caso. Com o ocorrido, eu atingi 20 pontos em menos de um ano no prontuário da minha CNH, ou seja, perderei o direito de dirigir por um erro da Secretaria de Transportes. Todas as indicações por mim enviadas estão dentro do prazo limite, mas por um erro ou pela inércia do DSV, o real condutor não foi identificado, causando um enorme transtorno para mim.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Secretaria Municipal de Transportes: “Atendendo ao solicitado, o Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) informa que as indicações de condutores mencionadas pelo Sr. Lucas Toledo Bourroul Ribeiro foram localizadas e retransmitidas ao Detran para a devida retirada dos pontos do prontuário do proprietário.”

Comentário do leitor: “É muito complicado viver em um país onde você só consegue contato com o poder público através de terceiros, no caso, o Estadão.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.