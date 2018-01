Secretaria de Transportes atrasa envio de cartão de estacionamento para idoso

por Luisa Pinheiro

Luiz Carlos Ferreira enviou a solicitação para renovar o cartão de estacionamento para idoso em novembro de 2016, mas não recebeu no prazo previsto a autorização do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV). No relato, o leitor também reclamou por não conseguir resolver o problema pelo telefone.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em resposta, o Departamento de Operação do Sistema Viário informou que o cartão de estacionamento foi emitido e enviado por correio.

Reclamação do leitor Luiz Carlos Ferreira: “Em 22 de novembro de 2016, enviei pelo correio ao setor competente do DSV requerimento para renovação do cartão de estacionamento para vagas de idoso. Como não recebi o novo até 20 de dezembro, tentei telefonar para saber a razão da demora, porém ninguém atendia o telefone. Desde 2 de janeiro de 2017 tenho tentado telefonar várias vezes por dia nos mais diversos horários e o número está sempre ocupado. Gostaria de saber se receberam meu pedido e, se positivo, quando devo receber o novo cartão. Se negativo, enviarei novamente ou posso levar pessoalmente desde que saiba o endereço.”

Resposta do DSV: “O Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) informa ao Sr. Luiz Carlos Ferreira que o seu Cartão de Estacionamento foi emitido e enviado pelo Correios, e deverá ser recebido em três dias.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.