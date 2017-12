Secretaria de Educação separa irmãos de escola, reclama leitor

Dois filhos do leitor Sérgio de Brito sempre estudaram estudaram na mesma escola estadual. No início deste ano, porém, uma das crianças foi transferida para uma escola municipal, sem autorização dos pais. O leitor alega que não consegue levá-los e buscá-los em turnos diferentes, e que o ideal seria que estudassem no mesmo local.

Em resposta, a Secretaria Estadual de Educação informou que já matriculou os dois meninos na mesma instituição de ensino.

Reclamação de Sérgio de Brito: “Meu filho de sete anos ingressa agora na 1º série e deveria ficar na mesma escola que o meu filho de oito anos, que foi para a 2º série. Entretanto, um estará na escola Castro Alvares e o outro na João Boemer, com endereços e horários diferentes. Uma é Estadual, a outra é da Prefeitura. O ideal seria deixá-los na mesma escola e no mesmo turno, à tarde. Ao sugerir isso nas escolas, ouvi que meus filhos não podem mudar de escola e horário agora, e que eles precisam solicitar esse pedido com as aulas em andamento. Ou seja, a delegacia de ensino sugere fazer as crianças se acostumarem com os novos amiguinhos, leis da escola, professores, horários, e aí transferi-las do nada para outra instituição com horários, amiguinhos e professores diferentes. Também ouvi que o pedido de transferência aconteceu um dia antes de me dirigir à escola, como se tivesse de saber por obrigatoriedade que o sistema iria errar”.

Resposta da Secretaria Estadual de Educação: “A situação dos irmãos foi resolvida. Ambos já estão estudando na mesma unidade de ensino, a Escola Estadual Professor João Boemer Jardim, no Jardim Ondina, desde o início do ano letivo”.

