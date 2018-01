Santander cobra dívida de financiamento quitado

Roselene de Oliveira deixou de pagar algumas parcelas de um financiamento que havia feito com o Santander e essa inadimplência resultou em um processo de busca e apreensão. Após negociação, ela pagou R$ 4 mil para quitar suas dívidas.

Quando ela foi vender o carro, descobriu que o banco ainda não havia encerrado a questão. Em resposta, o Santander afirma que entrou em contato com a cliente para solucionar o problema.

Reclamação da leitora: “Tinha um contrato de financiamento de veículo. Por um motivo de força maior, atrasei os pagamentos das parcelas e estas resultaram num processo de busca e apreensão. Foi feita uma negociação e paguei R$ 4.000,44. Cumpri com a minha parte do acordo, só que o banco Santander não o fez. Fui vender o carro e descobri que ainda existe a busca e apreensão contra o veículo. Quero salientar que estou comprando uma casa financiada e a documentação está em análise. Posso perder a compra por causa do que o Santander está fazendo comigo.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “O Santander contatou a Sra. Roselene de Oliveira e prestou esclarecimentos sobre sua demanda. O caso foi resolvido.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.