Santander atrasa pagamento de bônus de cliente

A técnica de enfermagem Maria Lucia Torresani concluiu o pagamento das 60 parcelas do título de capitalização do Santander que havia contratado, porém não recebeu o bônus que deveria ter sido pago ao final do prazo estipulado.

O banco deveria ter depositado o valor no dia 20 de maio, mas não pagou mesmo após um mês. Procurado pela reportagem do Estadão, o Santader entrou em contato com a cliente e solucionou o caso.

Reclamação da leitora: “Há 30 dias, o Santander deveria ter depositado o valor do bônus do título de capitalização Din Din, sendo que deveria ser resgate automático. O plano acabou com o pagamento de 60 parcelas e o resgate do valor pago deveria ter acontecido em um mês (20/05) e até agora nada. Já solicitei diversas vezes, mas o banco não resolveu e eu continuo esperando e tentando o resgate. Preciso que o depósito seja feito imediatamente e com juros, já que, por erro do banco, estou sendo lesado.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “O Santander informa que contatou a Sra. Maria Lucia e prestou esclarecimentos sobre sua demanda. O caso foi resolvido.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.