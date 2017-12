Saiba o que fazer se seu voo for cancelado por causa de problemas climáticos

As companhias aéreas têm de avisar das alterações e prestar assistência ao consumidor, explica o Procon-SP

Por causa do cancelamento de voos para os EUA, por causa das nevascas que atingem o nordeste do país, o Procon-SP publicou hoje orientações de como o passageiro deve agir para não ser prejudicado.

1) Antes de viajar.

O consumidor deve entrar em contato com a companhia aérea para verificar a situação do voo, antes de se dirigir ao aeroporto.



2) Atraso ou cancelamento.

O passageiro deve receber informação prévia quanto ao cancelamento do voo pelos canais de atendimento disponíveis das companhias aéreas.

Também tem prioridade de viajar no próximo embarque da companhia aérea com o mesmo destino ou ser direcionado para outra companhia (sem custo).

Tem direito de receber de volta a quantia paga ou de hospedar-se em hotel por conta da empresa. Se o consumidor estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto.

3) Danos material e moral

Em caso de dano material em decorrente ao atraso (perda de diárias, conexões, passeios), tem direito ao ressarcimento ou abatimento proporcional do preço.

Em caso de dano moral (não chegou a tempo de uma reunião de trabalho, casamento, etc.), o consumidor deve recorrer ao Judiciário.

4) Comprovantes.

O consumidor deve guardar todo os comprovantes de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso e/ou cancelamento, como chamadas telefônicas, refeições, hospedagem, entre outras.

A Fundação Procon-SP orienta o consumidor a procurar o responsável pela aviação civil no aeroporto ou no balcão de embarque da companhia para verificar as soluções oferecidas. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade.

*foto: HenriqueMello / DIV – Manhattan após a nevasca – 26/1