Saiba o que fazer se seu carro for roubado em um estacionamento

Alexandre Marques estava prestando um serviço para o Carrefour na unidade da Avenida Giovanni Gronchi quando seu carro foi roubado no estacionamento da loja.

O Procon esclareceu que por ter um estacionamento com mais de 50 vagas, o mercado é obrigado a fornecer seguro contra roubo ou furto.

O Carrefour afirmou por meio de nota que mantém contato com o consumidor para solucionar a questão. Contudo, o leitor já forneceu os documentos pedidos e ainda não obteve nenhum tipo de reembolso por parte da empresa.

O Procon orienta que quem passar por essa situação deve manter tudo documentado por meio de Boletim de Ocorrência e nota fiscal da loja ou comprovante de uso do estacionamento.

Reclamação do leitor: “No dia 10 de janeiro, entre 10h e 11h, tive meu veículo furtado no Carrefour Giovanni Gronchi. Desde então, eu venho tentando um acordo amigável com o Carrefour. Foram entregues todos os documentos necessários referentes ao furto do veículo na loja, e descobri através do SAC que os documentos não tinham chegado ao jurídico. Meu carro foi achado, somente o que sobrou dele; desde então eu venho ligando de duas a três vezes no SAC e a resposta é que o analista responsável está ocupado e retornará a ligação. Lembrando que sou prestador de serviço e cliente do Carrefour, quer dizer, ex-cliente, porque se tratam um prestador de serviço assim, imagina os clientes.”

Resposta do Procon: “Na cidade de São Paulo, a Lei 15.200/2010 determina a obrigatoriedade de cobertura de seguro contra furto ou roubo nos shoppings centers, lojas de departamentos, supermercados e outras empresas que operam com estacionamentos, com número superior a 50 (cinquenta) vagas. O consumidor que teve seu veículo furtado, roubado ou danificado deve guardar todos os comprovantes de uso do estacionamento, inclusive nota fiscal, ou ticket referente a compras, que comprovem que ele esteve no estabelecimento. Deve, também, registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima.”

Resposta do Carrefour: “A rede informa que, em contato com o Sr. Alexandre da Silva Marques, orientou o cliente quanto aos procedimentos adotados para casos desta natureza. Neste momento, a empresa aguarda o envio da documentação remanescente pelo cliente para que dar segmento à tratativa. A empresa permanece à disposição, pelo canais de atendimento, para qualquer informação adicional que ele necessite.”

