Saiba o que fazer quando um raio queima os aparelhos de sua casa

Uma descarga elétrica provocada por um raio queimou a televisão, telefone, receptores e o roteador da leitora Catherine Giacon no dia 23 de março. Após solicitar o ressarcimento do valor dos aparelhos, a leitora teve seu pedido negado pela Elektro, a distribuidora de energia elétrica da região de Cerquilho, interior de São Paulo.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou à reportagem do Estadão que o consumidor tem um prazo de 90 dias a partir da data provável da queima do equipamento para pedir o reembolso. A distribuidora deve realizar a inspeção em até dez dias corridos e informar o resultado do pedido em até 15 dias após a análise.

“No caso de deferimento, a distribuidora tem até vinte dias corridos para efetuar o ressarcimento por meio de pagamento em dinheiro, providenciar o conserto ou substituir o equipamento danificado”, explica a agência reguladora em nota. A Aneel pode ser procurada pelo consumidor que se sentir lesado após o procedimento. Entenda também quando a distribuidora pode rejeitar o pedido do cliente:

-Não tiver sido registrada perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora no período da ocorrência do dano;

-O consumidor providenciar, por conta própria, o conserto do equipamento antes do fim do prazo para a verificação, exceto se houver prévia autorização da distribuidora;

-Comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos originados na unidade consumidora;

-A fonte de alimentação elétrica do equipamento estiver em perfeito estado de funcionamento;

-Existir pendência de responsabilidade do consumidor com mais de que noventa dias consecutivos, desde que tenha sido informada por escrito;

-Comprovar a ocorrência de procedimento irregular que tenha causado o dano reclamado ou a religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora;

-Comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por falta de energia em situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente;

-Não for permitido acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora para vistoria.

Reclamação da leitora: “No dia 23 de março às 17h, aproximadamente, houve uma descarga de raio no fundo da casa dos meus pais, a qual quebrou telhas e tijolos e também queimou alguns aparelhos. Meu pai entrou em contato com a Elektro e preencheu o formulário, pois disseram que iria ser ressarcido o valor de custo. Porém, foi reprovado. Como devo proceder?”

Resposta da Elektro: “O pedido de ressarcimento foi indeferido. Foi comprovado que não houve ocorrência na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora no dia 23/03/2016, que é um dos critérios básicos de análise.”

