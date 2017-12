SAC da Dafiti é falho

Consumidor tentou alterar endereço de entrega, mas não conseguiu. Reembolso demorou dois meses para ser feito

Reclamação do leitor: Fiz uma compra no site da Dafit em 13/11/2014, mas após a confirmação do pagamento por e-mail percebi que o endereço de faturamento acabou ficando como endereço de entrega. Neste endereço residia minha mãe, mas o imóvel foi vendido para uma construtora, que vai demolir todas a casas para construir um prédio. Não sei informar se foi uma falha minha ou do sistema, mas ao perceber o endereço errado eu entrei em contato com a loja informando o ocorrido. A primeira resposta que recebi era que não seria possível mudar o endereço naquele momento. Isto aconteceu uns 3 dias após a compra, no máximo! A informação que recebi do atendente era de que eu deveria esperar o produto voltar para loja, que eles entrariam em contato comigo para eu informar o endereço correto para entrega. Realmente uma pessoa do atendimento me ligou, disse que por questões de segurança não poderia mudar o endereço, mas se fosse uma alteração dos últimos 3 dígitos do CEP, isso poderia ser feito, sugerindo passar o endereço de algum vizinho para receber o meu produto! Segui as orientações, passei um endereço de uma rua ao lado com o mesmo CEP e só mudavam os 3 últimos dígitos. Aguardei mais de uma semana e como não chegou nada entrei em contato com a loja novamente e neste momento começou a tortura. O que eu escutava é que minha solicitação tinha sido passada para o setor de reclamações e que entrariam em contato. Fui prejudicado, pois comprei algo que não foi entregue, independentemente do problema de endereço, pois não vejo qual o problema em uma simples alteração de endereço, se era o mesmo registrado no meu histórico de compras da loja! Um total descaso com o consumidor! Por diversas vezes entrei em contato com a loja e sempre obtive a mesma resposta, que deveria esperar! Marcos Koc/ São Paulo

Resposta da empresa: A Dafiti responde que o consumidor informou que até o dia 18/12/14 não tinha recebido seu pedido. O sr. Marcos Koc entrou em contato com o nosso atendimento no dia 18/12/2014 para informar que não residia mais no local indicado para a entrega. O nosso parceiro logístico foi informado pelos vizinhos que o consumidor não residia mais no local e, após essa data, o seu pedido foi devolvido ao nosso centro de distribuição. O sr. Koc será reembolsado em até 15 dias.

Réplicas: Sou testemunha de que meu esposo entrou em contato com a Dafiti logo depois que efetuou a compra, como descrito por ele, não no dia 18/12, como disse a empresa. Estou indignada com a falta de comprometimento da Dafiti com o cliente. Eu que no início imaginei que mesmo com este fato ainda compraria neste site, agora, diante de tal situação isso está fora de cogitação! Valdirene Koc

O depósito em minha conta, conforme resposta da loja, foi feito somente no dia 16/1/2015. Só pelas datas já podemos ver como funciona o atendimento ao cliente da loja Dafiti. Marcos Koc