Sabesp versus Subprefeitura Pinheiros

Água suja se acumula na Alameda Lorena, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No quarteirão da Alameda Lorena, que fica entre a Rua Pamplona e a Av. Nove de Julho, nos Jardins, constantemente há água escorrendo ou já empoçada. Ela desce da Nove de Julho ou brota na própria Al. Lorena e, como não cai nos bueiro, acaba se acumulando, formando poças de água suja. Quando os carros passam, jogam essa água nos pedestres, que acabam levando um banho. Será que a Subprefeitura Pinheiros sabe desse problema? Por que não enviam alguém ao local para tomar as providências cabíveis? Francisco de Assis Braga / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Sabesp: A Sabesp informa que a água empoçada é proveniente de lençol freático, descartada por obra e não flui por causa de duas bocas de lobo entupidas. Esclarece ainda que a Subprefeitura Pinheiros foi informada do problema.

Réplica do leitor: Os bueiros foram desentupidos, mas a água continua a fluir, problema que caberia à Subprefeitura Pinheiros reparar. Afinal, o IPTU para quem mora na região é elevado.