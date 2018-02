Sabesp quebra passeio ao executar obra

“Há mais de um mês a concessionária está destruindo a calçada”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há mais de um mês a Sabesp está trocando toda a rede de água na minha rua, Av. Odila, Planalto Paulista. As valas para a instalação dos canos estão sendo abertas ali mesmo com uma escavadeira. Mas, por falta de orientação ou relaxo, destroem a calçada, reformada recentemente pelos moradores para atender a atual legislação da Prefeitura. Quando as valas são fechadas e os canos, instalados, é colocada uma cobertura asfáltica de péssima qualidade e, dias depois, o asfalto afunda. Ou seja, a Sabesp faz um péssimo serviço destruindo a calçada e os moradores é que vão levar multas. Geraldo Mallozi / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Sabesp informa que no dia 19/7 esteve no local e executou a reposição do passeio e jardim do imóvel. Ressalta que a empresa está realizando obras na rede de água da região para garantir a qualidade dos serviços de abastecimento.

Réplica do leitor: O problema foi solucionado. A Sabesp arrumou a calçada.



Fotos: Geraldo Mallozi