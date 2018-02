Sabesp demora para atender caso de desperdício de água

Proprietário do local aguarda pelo serviço desde o dia 31 de março, diz leitor



Por Jerusa Rodrigues



Reclamação do leitor: Mais uma vez acontece desperdício de água limpa, agora na esquina da rua Antônio Soares Lara com Estrada de Itaquera, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O dono do comércio (um bar) de onde jorra a água – espera pela Sabesp desde segunda-feira (31/3). Está desesperado e sendo muito criticado por quem passa pelo local. Devanir Amâncio/ São Paulo

Resposta: A Sabesp informa que no dia 2/4 uma equipe esteve no local e constatou que, na realidade, se tratava de uma obstrução na rede coletora de esgoto, cujos serviços de manutenção necessários foram realizados nesse mesmo dia.

Foto: Devanir Amâncio