Sabesp conserta vazamento e deixa buraco

Faz 3 meses que estou com um buraco em frente de casa, reclama a leitora

Reclamação da leitora: Em junho apareceu um vazamento em frente a minha casa na Rua Capitão Otávio Machado, na Chácara Santo Antonio. A Sabesp veio, fez uma marcação com tinta branca no local e colocou a data da vistoria. Dois dias após a vistoria fez o conserto. Porém, acabou com o canteiro e deixou um buraco no asfalto em frente a minha casa. Além disso, arrebentou a calçada do outro lado da rua. Ela arrumou o vazamento, mas não fechou o buraco. Desde o dia 15/7 reclamo na Prefeitura e na Sabesp e só escuto desculpas. Peço ajuda, já que pelas vias normais não consigo que o buraco seja consertado. Renata Farano Stacchini / São Paulo

Resposta: A Sabesp informa que no dia 18/9 uma equipe foi enviada ao local e executou a reposição do asfalto e do passeio cimentado, encerrando o problema apontado.

Réplica da leitora: O problema só foi solucionado após a intervenção do jornal. A equipe compareceu no dia 18/9 e arrumou o buraco na rua e a calçada do vizinho. O mais incrível é a Sabesp precisar de uma reclamação para fechar o buraco que ela mesma abriu!

Fotos: Renata Farano Stacchini