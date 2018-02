Ricardo Eletro tem suas vendas online suspensas

A decisão foi tomada após inúmeras denúncias feitas por consumidores

Por Jerusa Rodrigues

A rede de lojas Ricardo Eletro foi proibida pela Justiça do Rio de Janeiro de vender pelo seu site até que todas as entregas de mercadorias já vendidas sejam regularizadas.

A liminar – concedida pela 3.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – fixou multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão foi obtida em ação civil pública movida pelo Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro. De acordo com o MP, a empresa vem desrespeitando os direitos básicos descritos no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o juiz que concedeu a liminar, a empresa viola o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e ainda faz propaganda enganosa, pois promete em seu site prazos de entrega que não são cumpridos.

Leia a decisão na íntegra.

Leia a matéria publicada no Portal do Estadão