Ricardo Eletro cancela pedido após enviar fogão danificado

André Scotti adquiriu um fogão na loja online do Ricardo Eletro e percebeu, ao receber o produto, que o mesmo estava danificado.

Após tentar solucionar o problema e trocar a mercadoria, foi informado de que não havia outro do mesmo modelo no estoque.

Procurada pela reportagem do Estadão, a empresa recolheu o fogão e cancelou o pedido, como havia sido solicitado pelo consumidor diante do impasse.

Reclamação do leitor: “Comprei um fogão no site do RicardoEletro.com.br e recebi o produto todo danificado. Após diversas ligações explicando o ocorrido, somos informados que esse modelo não tem mais na loja. Ou recebemos um vale compra, ou cancelamos o pedido. Peço então o cancelamento do meu pedido e estorno do valor, já que optei por comprar em uma empresa multinacional renomada, pois não posso esperar por 2 dias úteis para eles verem o que farão no meu caso e mais não sei quantos dias para me entregarem o outro produto.”

Resposta da empresa: “Conforme solicitação do cliente, o produto já foi coletado e a compra cancelada. A Ricardo Eletro está em constante aperfeiçoamento de seus processos e sua área de Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) está à disposição dos clientes. A companhia reforça sua conduta ética e transparente com os clientes e seu compromisso com a qualidade no atendimento a todos os consumidores.”

