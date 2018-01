RG antigo é recusado pelo BB

“Não consta em nenhum banco essa informação”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 30/8 fui com minha mãe a uma agência do Banco do Brasil (BB) recadastrar um senha, mas, para a minha surpresa, a funcionária informou que o RG da minha mãe não era válido, já que tinha sido emitido em 1974. Questionei o motivo e fui informado de que são normas. Inconformado, procurei o gerente, e de nada adiantou. Nunca ouvi dizer que RGs antigos não têm valor. Resumindo a minha mãe, uma senhora de 80 anos, ficou sem receber a aposentadoria e sem cadastrar a nova senha obrigatória na agência do BB da Av. Nossa sra. do Sabará. Marcelo Campos / São Paulo

Resposta: O Banco do Brasil informa que o caso foi esclarecido no momento do atendimento. Esclarece também que, embora o RG não possua data de validade, documentos mal conservados ou antigos podem ser recusados, se impossibilitarem a identificação de um ou mais dos elementos legais, como a fotografia e a assinatura do cliente. Os órgãos emissores aconselham, inclusive, que o documento de identidade seja renovado a cada dez anos. A cliente foi orientada a providenciar a segunda via do documento, como sugere a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em casos de documento desatualizado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Aonde foi vinculado, em qualquer mídia, que um RG antigo não vale? Por qual motivo o BB fez isso com uma cidadã de 80 anos, que sempre recebe nessa agência, e estava lá?