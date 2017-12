Reparo em concessionária custa 60% do valor de carro, diz leitora

A leitora Claudina Makhoul possui um carro da Mercedes há sete anos e fez todas as revisões na concessionária. O veículo apresentou defeito no módulo do câmbio e o custo do reparo equivale a 60% do valor do carro. A leitora acha que não deveria arcar com o conserto, porque o carro ainda está novo (com 30 mil km rodados).

Em resposta, a Mercedes-Benz afirma que compreende a insatisfação da cliente, mas informa que o veículo está fora da garantia há quatro anos.

Reclamação da leitora Claudina Makhoul: “Tenho um Mercedes modelo B180, ano 2009, e fiz todas as revisões. Com 30.000 km rodados, notei um defeito nas mudanças de marchas do câmbio automático. Por esse motivo levei o carro à oficina autorizada, a mesma que fez todas as revisões. Fui informada de que o defeito estava na unidade de controle eletro-hidráulico do câmbio (módulo do câmbio), e que a unidade precisava ser trocada. O orçamento apresentado para esse serviço corresponde a 60% do valor do carro. A própria autorizada confidenciou-me que com 30.000 km jamais poderia ter apresentado este defeito, ainda mais com todas as revisões em dia e com tão baixa quilometragem. Como não posso ficar sem o veículo, e após negociar o valor, autorizei o serviço. Por achar se tratar de vício oculto, entrei em contato com a Mercedes, através do SAC e Ouvidoria, sem êxito pois alegaram que o veículo estava fora da garantia, ignorando a chamada garantia legal. Como confiar em uma marca que simplesmente ‘tira o corpo fora’ assim?”.

Resposta da Mercedes-Benz: Comunicamos que nossa Central de Relacionamento compreende a possível insatisfação da cliente diante do ocorrido, porém o compromisso com a garantia contratual do automóvel de dois anos sem limite de quilometragem foi cumprido pela Mercedes-Benz. Como o veículo está fora do prazo de garantia há mais de quatro anos e se encontra em seu 7º ano de uso, ficamos impossibilitados de arcar com os custos envolvidos no reparo – que, inclusive, já foi efetuado por uma de nossas Oficinas Autorizadas, conforme autorização da cliente. Permanecemos à disposição, para qualquer necessidade, por meio de nossa Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 970 9090 ou via website www.mercedes-benz.com.br. Atenciosamente, Central de Relacionamento com o Cliente Mercedes-Benz do Brasil Ltda”.

