Seguradora cobra encargos e juros por pagamento via boleto

Qual é a base legal para essa cobrança diferenciada?, questiona leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Acabo de renovar o seguro do meu carro com a seguradora do Banco do Brasil. Dividi o valor em 6 parcelas de R$ 284. Falei ao atendente que gostaria de pagar via boleto bancário, porém fui informado de que o valor de cada parcela subiria para R$ 309. Questionei qual seria a base legal para a cobrança de valores diferentes para pagamento parcelado no cartão e no boleto bancário, mas o atendente não soube informar. Na renovação do ano passado, paguei esse valor a mais para receber a fatura via boleto. Se essa cobrança é ilegal, não seria o caso de receber a diferença em dobro do cobrado no ano passado, mais os juros? Eduardo Mello / São Paulo

Resposta: O BB Seguros informa que a apólice do leitor já foi renovada, com pagamento das parcelas efetuadas por meio de débito em conta bancária. A companhia esclarece ainda que, para os pagamentos parcelados e efetuados por meio de boleto bancário, são cobrados juros e encargos.

Réplica do leitor: Qual é a base legal para a cobrança diferenciada entre pagamento via boleto e cartão de crédito? Isso não ficou claro.