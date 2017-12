Agora jovens de 18 anos podem alugar bicicletas no Parque Villa-Lobos

Horas após o blog Seus Direitos publicar uma reclamação da leitora sra. Ana Lucia Orsi, em que ela questionava a proibição a jovens menores de 21 anos de idade de alugar bicicletas no Parque-Villa Lobos, a Coordenadoria de Parques Urbanos informou que as regras foram revistas e que agora maiores de 18 anos também podem alugar bicicletas no parque.