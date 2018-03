Região do Morumbi

“Há 15 anos as ruas estão sem asfalto”, denuncia leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo da Prefeitura sobre a situação das Ruas Correggio e Cresilas, bem como da Praça Sergio Vieira de Mello, no Morumbi. Há 15 anos essas ruas estão sem pavimentação e, com os lançamentos de empreendimentos imobiliários, o fluxo na região aumentou muito. Peço ajuda! Ricardo Pedrazzoli / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Butantã informa que realizou a manutenção da Praça Sérgio Vieira de Mello na última semana. Em relação à pavimentação das Ruas Corregio e Cresilas, a subprefeitura informa que já encaminhou ofício à Superintendência das Usinas de Asfalto (SPUA) para a inclusão das vias nas etapas futuras do programa de pavimentação.

Réplica do leitor: O problema não foi solucionado, já que foi colocado pedregulho como forma de minimizar o problema. Ou seja, as ruas permanecerão sem prazo para regularizar a pavimentação.

Fotos: Ricardo Pedrazzoli