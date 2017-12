Regate de pontos

Há dias site está com problemas, diz leitor



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há tempos tento trocar meus pontos Multiplus TAM e não consigo. Entro no site e aparece a informação de que não é possível acessá-lo. Preciso e quero reservar hotéis com os meus pontos adquiridos, mas a TAM não me fornece os meios necessários. Isso é propaganda enganosa! Julio Augusto de Siqueira Nogueira / São Paulo

Resposta: A Multiplus informa que entrou em contato com o cliente no dia 21/2 e o sr. Julio Nogueira informou que o problema ocorreu no site da TAM Viagens e que já foi resolvido.

Réplica do leitor: Foi solucionado após 3 dias, mas sem nenhuma ajuda da TAM Viagens.