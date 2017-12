Refrigerador para de funcionar menos de uma semana após reparo, diz leitor

O leitor Carlos Rodrigues pagou R$ 300 à assistência técnica da Electrolux para consertar seu refrigerador. Seis dias depois, o eletrodoméstico apresentou problemas novamente, mas a empresa afirmou não ter data disponível para atendimento. Com isso, o cliente perdeu alimentos armazenados na geladeira e no freezer.

Em resposta, a Electrolux informou que o produto foi reparado e funciona normalmente.

Reclamação de Carlos Rodrigues: “Em 20 de janeiro, recebi o técnico da Top Service Electrolux para verificar problema no meu refrigerador Infinity, que não estava fazendo gelo. Paguei R$ 300 pela troca de uma placa. No dia 26, percebi que o freezer não estava congelando, e no dia 30 percebi que a geladeira também não estava gelando. Liguei para o mesmo Top Service e pedi uma visita urgente, porque os alimentos estavam descongelando. A atendente insinuou que um pico de energia poderia ser o causador da situação e que a única data disponível para atendimento seria dois dias depois. Liguei novamente no mesmo dia pedindo atendimento de urgência, mas não se mostraram preocupados com minha situação. No dia 31, expliquei novamente o caso e ficaram de tentar antecipar a visita no mesmo dia. Como não recebi nenhum retorno, liguei novamente mais duas vezes durante o dia e a resposta era sempre a mesma, que iam verificar. No dia 1º de fevereiro, já tinha perdido vários alimentos e a Electrolux respondeu que não poderia fazer nada. Tenho em casa todos os eletrodomésticos Electrolux, mas agora me sinto enganado e arrependido de ter confiado na marca”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Electrolux: “A Electrolux informa que, em contato com o sr. Carlos, o mesmo confirmou a conclusão do atendimento e o perfeito funcionamento do produto. O SAC Electrolux deixou seus contatos à disposição do consumidor”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.