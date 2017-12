Reembolso demorado do Ibmec RJ

Há mais de 4 meses aguardo devolução do meu dinheiro, diz leitora

Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Contratei no Ibmec-RJ um curso de MBA Gestão de Projetos. Ocorre que fui transferida para o Canadá e, como não conseguiria finalizar o curso na época contratada, abri a Solicitação de Simulação do valor a ser restituído, cujo montante é R$ 18.782,48. Acontece que para que esse protocolo fosse finalizado o Ibmec estourou o prazo em mais de um mês! Assim, abri o Requerimento para o Cancelamento do meu MBA, com o prazo de 20 dias úteis. E novamente o prazo foi extrapolado sem solução. Estou com problemas de saúde na minha família e preciso do dinheiro. Exijo que o Ibmec respeite o prazo para a resposta do requerimento, estipulado por ele mesmo. Flavia Paracampos da Costa / São Paulo

Resposta: O Ibmec/RJ informa que o depósito no valor de R$ 20.443,62, referente ao valor da devolução com a devida correção, foi efetuado no dia 4/7 na conta da sra Flávia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica: Confirmo o recebimento do depósito. Mas só houve solução após o envio da reclamação para o jornal.