Rede de supermercados faz cobrança indevida por boleto pago

Ana Carolina relata que a mãe dela pagou uma fatura do cartão Carrefour com apenas dois dias de atraso. No entanto, a rede de supermercado não para de ligar para fazer cobranças. Ela se queixa ainda que o boleto em questão não foi enviado à residência da consumidora.

Reclamação de Ana Carolina: “Minha mãe pagou em 12 de novembro a fatura do cartão Carrefour que tinha o vencimento no dia 10 de novembro. Temos o comprovante do pagamento. No entanto, o Carrefour não para de ligar para cobrar o pagamento. Já tivemos problemas com uma fatura do mês de março, no qual minha mãe pagou pelo banco, e o mesmo não repassou dinheiro ao Carrefour. No final, minha mãe pagou duas vezes a mesma fatura.”

Resposta do Carrefour: “A companhia informa que, em contato com a sra. Vilma De Souza Depolli , confirmou que o pagamento realizado por ela já foi identificado, e o débito em questão encerrado. A companhia permanece à disposição, pelos canais de atendimento, para qualquer informação adicional que ela necessite.”

