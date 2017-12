Reclamações sobre serviços federais podem ser feitas em nova plataforma na internet

As pessoas que quiserem fazer uma reclamação a respeito de serviços prestados pelo governo federal contam com um novo canal a partir desta terça-feira, 2. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle firmou um acordo de cooperação com o site Reclame Aqui, que já recebe denúncias e depoimentos sobre empresas e serviços.

A partir de agora, todas as reclamações referentes a serviços públicos prestados no âmbito federal podem ser enviadas ao setor direcionado ao cidadão do Reclame Aqui. As denúncias serão automaticamente encaminhadas à Ouvidoria-Geral da União.

Inicialmente, o canal irá responder a reclamações, dúvidas e pedidos de orientação sobre serviços públicos referentes a cerca de 95 instituições do governo federal, como universidades, autarquias e órgãos da administração direta e indireta. Outras 211 ouvidorias federais irão aderir ao serviço gradativamente, de acordo com o Ministério da Transparência.

Atendimento. O cidadão que quiser reclamar deve acessar o endereço, fazer o cadastro na plataforma e procurar pelo órgão ou serviço que deseja reclamar.

Ao escolher reclamar de “serviços públicos”, o consumidor deve indicar o órgão público sobre o qual deseja fazer uma queixa, selecionar o motivo e cadastrar a reclamação. O prazo de atendimento das manifestações é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10.