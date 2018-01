Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 4 a 8/8) total de reclamações –63

1.º Telefonica/Vivo 12 2.º NET 11 3.º Sabesp 5 4º Subprefeituras/Psiu 5 5.º Eletropaulo 4 6.º Caixa Econômica Federal 3 7.º Secretaria Municipal 3 8.º Secretaria Estadual 2

Seus Direitos

(Período: 4 a 8/8) total de reclamações – 64

1.º Eletrônicos 10 2.º Eletrodomésticos 8 3.º Automóveis 8 4º Sites 6 5.º Planos de Saúde 6 6.º Bancos 5 7.º Seguradoras 3 8.º Móveis 3

1) Eletrônicos (10) – 2 HP; 2 Dell; 1 Microsoft; 1 Motorola; 1 CCE; 1 Sony; 1 Dell; 1 Philco

2) Eletrodomésticos (8) – 2 Electrolux; 2 Brastemp, 1 Mabe; 1 Centralar; 1 Consul; 1 Blac & Decker

3) Automóveis (8) – 2 Fiat; 1 Honda; 1 Localiza; 1 Grand Brasil; 1 BBS Veículos; 1 Hyundai; 1 Renault

4) Sites (6) – 1 Walmart. com; 1 Dafiti; 1 Decolar. com; 1 Americanas. com; 1 Site Clima Eletronicos

5) Planos de Saúde (6) – 3 Qualicorp; 2 Unimed Paulistana; 1 Porto Seguro Saúde

6) Bancos (5) – 3 Santander; 1 Banco BMG; 1 HSBC

7) Seguradora (3) – 1 Bradesco Seguros; 1 Garantec; 1 Mapfre

8) Móveis (3) – 1 B Maia Moveis, 1 Dunelli House; 1 Euro Sofás