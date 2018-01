Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 28/7 a 1/8) total de reclamações –58

1.º Telefonica/Vivo 12 2.º Subprefeituras/PSIU 7 3.º NET 5 4º SPTrans 4 5.º SKY 3 6.º CET 3 7.º Polícia Militar 2 8.º Embratel/Claro 2

Seus Direitos

(Período: 28/7 a 1/8) total de reclamações – 62

1.º Sites 15 2.º Eletrodomésticos 7 3.º Eletrônicos 6 4º Planos de Saúde 6 5.º Lojas 4 6.º Automóveis 4 7.º Imóveis 2 8.º Seguradoras 2

1) Sites (15) – 4 Dafiti; 2 Extra .com; 2 Netshoes; 1 Anita Calçados; 1 Americanas .com; 1Pagseguro; 1 IG; 1 Ponto Frio .com; 1 Kalunga .com; 1 Shoptime .com

2) Eletrodomésticos (7) – 5 Electrolux; 1 Mondial; 1 Blac&Decker

3) Eletrônicos (6) – 1 Apple; 1 HP; 1 LG; 1 Lenovo; 1 Dell; 1 Samsung

4) Planos de Saúde (6) – 2 Qualicorp; 1 Medial; 1 Seguros Unimed; 1 Porto Seguro Saúde; 1 Sulamérica

5) Lojas (4) – 1 Etna; 1 Casas Bahia; 1 Renner; 1 Telha Norte

6) Automóveis (4) – 2 Renault; 1 Citroen; 1 Fiat

7) Imóveis (2) – 1 Cyrela; 1 Even

8) Seguradora (2) – 2 Porto Seguro