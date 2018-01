Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 26 a 30/5) total de reclamações –73

1.º Telefonica/Vivo 13 2.º NET 9 3.º Subprefeituras/Psiu 8 4º CET / Sabesp 5 5.º SKY / Correios / TAM 4 6.º Embratel/Claro 3 7.º Secretarias Municipais 3 8.º AES Eletropaulo 2

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seus Direitos

(Período: 26 a 30/5) total de reclamações – 67

1.º Sites 12 2.º Planos de Saúde 9 3.º Eletrônicos 7 4º TIM 6 5.º Lojas 5 6.º Vivo 4 7.º Cartões 4 8.º Imóveis 3

1) Sites (12) – 3 Ricardo Eletro .com; 1 Americanas .com; 1 Balão da Informática; 1 Hotel Urbano .com; 1 Ingresso Rápido; 1 Mercado Livre; 1 Saiarica .com; 1 Ingresso Fácil; 1 OLX; 1 Dafiti

2) Planos de Saúde (9) – 2 Unimed Paulistana; 2 Unimed RIO; 1 Qualicorp; 1 Greenline; 1 Bradesco Saúde; 1 Unimed Fesp; 1 Intermédica

3) Eletrônicos (7) – 2 Samsung; 1 LG; 1 Microsoft; 1 HP; 1 Philco; 1 Samsung; 1 Sony

4) TIM (6)

5) Lojas (5) – 1 Ponto Forte Estofados; 1 Deca; 1 Casas Bahia; 1 Renner; 1 Corello

6) Vivo (4)

7) Cartões (4) – 1 Itaucard; 1 Cartão Extra; 1 Sodexo; 1 Santander

8) Imóveis (3) – 2 Construtora PDG; 1 Construtora Hoga