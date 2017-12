Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 12 a 16/5) total de reclamações –70

1.º Telefonica/Vivo 11 2.º NET 9 3.º Subprefeituras/Psiu 6 4º Secretarias Municipais 6 5.º Correios / SKY 4 6.º Embratel/Claro 3 7.º AES Eletropaulo 3 8.º CET / Sabesp 2

Seus Direitos

(Período: 12 a 16/5) total de reclamações – 74

1.º Lojas 10 2.º Sites 9 3.º Eletrônicos 7 4º Automóveis 6 5.º Bancos 6 6.º Imóveis 5 7.º Seguradoras 4 8.º Vivo 4

1) – Lojas (10) – 1 Luigi Bertolli; 1 Lustreco; 1 Loja Tábua Brasil; 1 Saraiva; 1 Loja Brentwood; 1 Lojas Renner; 1 Centauro; 1 SPmad Assoalhos; 1 Loja Johnson Health Tech; 1 C&A

2) – Sites (9) – 3 Mercado Livre; 1 Americanas .com; 1 Submarino; 1Site Lojas Karoll Doll Makeup; 1 C&C .com; 1 Extra .com; 1 Dinda .com

3) – Eletrônicos (7) – 2 Samsung; 2 Philips; 1 HP; 1 Dell; 1 LG

4 – Automóveis (6) – 1 Ituran; 1 Renault; 1 Volkswagen; 1 Fiat; 1 Nissan; 1 Toyota

5) – Bancos (6) – 2 Itaú; 1 Banco Volkswagen; 1 Banco Pan; 1 Santander; 1 Losango

6) – Imóveis (5) – 1 Tecnisa; 1 Construtora Altana; 1 Construtora Cury; 1 Camargo Corrêa; 1 Construtora Rossi

7) – Seguradoras (4) – 1 Allianz Seguros; 1 Garantech; 1 Tokio Marine; 1 Zurich

8 – Vivo (6)