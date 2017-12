Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 5 a 9/5) total de reclamações –63

1.º Telefonica/Vivo 13 2.º Secretarias Municipais 10 3.º Subprefeituras/Psiu 8 4º NET 3 5.º SPTrans 3 6.º Secretarias Estaduais 2 7.º Banco do Brasil / SKY 2 8.º Embratel/Claro 2

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seus Direitos

(Período: 5 a 9/5) total de reclamações – 82

1.º Planos de Saúde 9 2.º Sites 9 3.º Automóveis 9 4º Bancos 7 5.º Eletrônicos 6 6.º Lojas 4 7.º Editoras 4 8.º OI 4

1) Planos de Saúde (9) – 3 Qualicorp; 1 Sulamérica Saúde; 1 Unimed Fesp; 1 Greenline; 1 Amil; 1 Postal Saúde; 1 Classes Laboriosas

2) Sites (9) – 2 Ponto Frio .com; 1 UOL; 1 Pank; 1 Site Baby .com; 1 Site Livraria RT; 1 Saraiva .com; 1 Walmart .com; 1 Site Corpo Perfeito

3) Automóveis (9) – 2 Hyundai; 1 Nissan; 1 Hertz; 1 Renault; 1 Nissan; 1 KIA; 1 Fiat; 1 Honda

4) Bancos (7) – 2 HSBC; 2 Bradesco; 1 Itaú; 1 Santander; 1 Citibank

5) Eletrônicos (6) – 2 Motorola; 2 Lenovo; 1 CCE; 1 Samsung

6) Lojas (4) – 1 Loja Tábua Brasil; 1 Etna; 1 Polishop; 1 C&C

7) Editoras (4) – 1 Editora Online; 1 Editora 3; 1 Editora Abril; 1 Editora Globo

8) OI (4)