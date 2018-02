Reclamações Semanais

São Paulo Reclama

(Período: 14 a 17/4) total de reclamações –55

1.º Telefônica/Vivo 14 2.º NET 8 3.º Subprefeituras/Psiu 4 4º Secretarias Municipais 4 5.º Correios / CET 3 6.º Embratel / Claro 2 7.º Secretarias Estaduais 2 8.º TAM / SPTrans 2

Seus Direitos

(Período: 14 a 17/4) total de reclamações – 69

1.º Sites 11 2.º Eletrônicos 8 3.º Eletrodomésticos 6 4º Lojas 6 5.º TIM 5 6.º Vivo 4 7.º Bancos 4 8.º Automóveis 4

1) Sites (11) – 2 Decolar. com; 2 Dinda. com; 1 Casas Bahia .com; 1 Kabum; 1 Terra; 1 Walmart. com; 1 Locaweb; 1 Baby. com; 1 Peixe Urbano

2) Eletrônicos (8) – 3 Samsung; 2 Dell; 2 Sony; 1 Lenovo

3) Eletrodomésticos (6) – 3 Electrolux; 1 Continental; 1 Mondial; 1 Bosch

4) Lojas (6) – 1 Casas Bahia; 1 Zara; 1 Centauro; 1 O Boticário; 1 Cecília Dale; 1 Telhanorte

5) TIM (5)

6) Vivo (4)

7) Bancos (4) – 3 Itaú, 1 Bradesco

8) Automóveis (4) – 1 GM; 1 Honda; 1 Mitsubishi; 1 JAC